В Карелии накажут недобросовестных продавцов овощей

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о ситуации с качеством овощей и фруктов

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Более 675 кг овощей и фруктов с признаками порчи и без маркировки изъяли сотрудники карельского Роспотребнадзора за 9 месяцев этого года в ходе контрольных рейдов. В настоящее время виновных привлекают к административной ответственности, уточнили в ведомстве.

Кроме того, за этот период на 18 объектах были установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательства о техническом регулировании. А в пяти пробах овощей, взятых на исследование, показатели нитратов оказались выше нормы.

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