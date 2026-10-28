Больше 4 миллионов рублей отдал аферистам пенсионер из Карелии

Жителя Олонецкого района запугали уголовным преследованием и вынудили отдать накопления

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В полицию Олонецкого района на днях обратился 75-летний мужчина. Он рассказал, что отдал мошенникам все свои сбережения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пенсионера, еще в августе ему позвонил курьер, который попросил назвать код из смс якобы для получения посылки. Затем мужчине сообщили, что его данными завладели преступники, а он сам может пойти под суд как соучастник незаконных махинаций. Чтобы спасти накопления, мужчине предложили снять все деньги со счетов, закрыть счета и передать средства якобы для проверки. Позже их обещали вернуть. В итоге пенсионер передал неизвестным людям 4,2 миллиона рублей наличными. Обратно деньги он не получил.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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