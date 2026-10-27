Россиянам рассказали о схемах автомобильных барсеточников

Автоворы-барсеточники предпочитают работать в команде на парковках ТЦ, сообщает МВД

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Воры, специализирующиеся на кражах из автомобилей, чаще всего идут на преступление на парковках торговых центров и возле точек общепита, то есть там, где бдительность водителя снижается из-за других отвлекающих факторов или транспортное средство останется без присмотра.

О том, по каким схемам действуют мошенники, Газете.Ru рассказали в Управлении по организации общественного порядка МВД России.

В ряде случаев злоумышленник обращает внимание водителя на якобы неисправность «ласточки», а сообщник забирает вещи из салона.

Второй вариант развития событий — кража совершается из салона или багажника автомобиля, если он не заперт, на светофоре или в пробке.

Еще одно «окно возможностей» появляется у барсеточников при посадке и высадке водителя и его пассажиров, манипуляциях с покупками или во время разговора владельца транспорта по телефону.

Четвертый способ – злоумышленники высматривают ценные вещи в салоне автомобиля и вскрывают его.