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27 октября 2026
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Общество

Где в Карелии завершают строительство домов для переселенцев

Более 620 семей в Карелии переедут в новые дома по программе расселения
ключи от квартиры лежат на паспорте
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

До конца ноября в Петрозаводске на улице Белинского введут в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийных бараков. Новоселы получат ключи до конца 2026 года.

Сейчас работы в доме еще продолжаются, но находятся на финальной стадии. В новом доме продолжаются работы по внутренней отделке. Строители укладывают линолеум, клеят обои, ставят двери. Специалисты устанавливают электрику и сантехнику, монтируют детскую площадку, рассказали в региональном Минстрое. 

251-квартирный дом на Белинского – один из трех, которые карельский застройщик, планирует до конца года ввести в эксплуатацию по программе расселения аварийного жилья.

В Питкяранте завершено строительство 40-квартирного дома для расселения. В Суоярви завершается строительство 150-квартирного дома. В Беломорске минувшим летом был введен в эксплуатацию 135-квартирный доме. До конца 2026 года будет введен в эксплуатацию 48-квартиный дом в Лахденпохье. В дома переедут более 620 семей.

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