Стали известны подробности падения двух туристов с обрыва в Адыгее

Упавшие со скалы в Адыгее туристы делали селфи

Фото: «Петрозаводск говорит»

Стали известны подробности «скальной» истории, которая произошла в каньоне горной реки Белой в Адыгее. 24 октября там сорвались с 80-метровой высоты двое мужчин, один погиб на месте.

По информации ТАСС, мужчины прибыли в республику из Ростовской области на отдых, взяли в аренду внедорожник и отправились в горы. Они были пьяны. А перед падением делали селфи и фотографировались на краю обрыва.

Выжившего мужчину с многочисленными переломами и сотрясением головного мозга доставили в больницу, где удалось стабилизировать его состояние. В настоящее время его перевезли в Ростов-на-Дону для дальнейшего лечения.