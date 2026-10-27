Лабинов окончательно лишился 10 млн рублей взяток

Верховный суд Карелии обязал осужденного экс-министра вернуть миллионные взятки

фото «Петрозаводск говорит»

Бывший руководитель карельского Минсельхоза Владимир Лабинов не смог оспорить решение суда о конфискации более 10 млн рублей, которые чиновник получил в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС. Точку в споре поставил Верховный суд Карелии.

Лабинов пытался оспорить повторное решение о конфискации суммы взятки в доход государства, которое ранее вынес Петрозаводский городской суд, но высшая судебная инстанция решение менять не стала.

В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд приговорил бывшего министра к 15 годам колонии строго режима и 106,4 млн рублей штрафа по делу о коррупции. Общая сумма незаконно полученных Лабиновым средств составила 10,6 млн рублей. Суд постановил конфисковать их в доход государства.