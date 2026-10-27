Госавтоинспекция пугает зацеперов проблемами в карьере

Искатели острых ощущений рискуют убиться или заработать инвалидность

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Школьники катаются верхом на троллейбусах столицы Карелии. Водители выкладывают в соцсеть кадры с юными зацеперами, которые «зайцем» едут на задних лестницах троллейбусов, а когда транспорт замедляется или останавливаются – сходят и скрываются.

В дорожной полиции решили предупредить об опасности зацепинга и напомнить об ответственности. Судя по отсутствию сообщений о «наказании» как детей, так и их родителей – отловить маленьких искателей острых ощущений сотрудники ГАИ не смогли, иначе бы рассказали об этом в соцсетях.

Дорожное ведомство стращает зацеперов и травмами, и будущими проблемами в учебе и работе. На любой кочке, повороте или резком торможении транспорта школьник-зацепер может свалиться на дорогу под колеса троллейбуса или двигающихся следом автомобилей. Приземление на асфальт на скорости 30-40 километров в час приведет к черепно-мозговым травмам, переломам и инвалидности. Вдобавок зацепера может ударить током.

За детей до 16 лет административную и гражданско-правовую ответственность несут родители. В ГАИ просят взрослых проверить, чем дети занимаются на каникулах и серьезно поговорить об опасности экстремальной поездки на троллейбусе. Самих юных нарушителей могут поставить на учет в органах внутренних дел.