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27 октября 2026
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Россия

Юноша погиб во время тренировки в бассейне в российском городе

19-летний парень погиб в бассейне Нальчика
бассейн с водой, дорожка
Фото создано с помощью Алиса AI

Администрация одного из бассейнов в Нальчике отказалась комментировать происшествие, которое произошло в учреждении. Здесь во время тренировки умер 19-летний молодой человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, тренеры не обращали внимания на юношу, который несколько минут находился под водой, а «скорая» прибыла на место не сразу.

По словам матери спортсмена, ее сын занимался плаванием 12 лет, а за неделю до трагедии успешно прошел медобследование. Кроме того, она отметила, что в бассейне нет медиков и спасателей.

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