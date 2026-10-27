Житель Карелии решил окультуриться и лишился тысяч рублей

Полиция Петрозаводска расследует дело о мошенничестве с продажей билета на выставку

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В полицию Петрозаводска обратился 23-летний молодой человек и сообщил, что мошенники выманили у него более 280 тысяч рублей.

В интернете потерпевший нашел объявление о грядущей выставке в городе. Для покупки билета нужно было перейти по ссылке и заплатить четыре тысячи рублей. При этом документ получить не удалось.

Молодой человек обратился за помощью в «службу поддержки», где ему сообщили о сбое и предложили повторить операцию, что наш земляк и сделал. Результат остался прежним. Тогда специалист рекомендовал перевести сумму вдвое больше, но и это не помогло. Молодой человек продолжал делать переводы в геометрической прогрессии, до тех пор, пока на карте не закончились деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уточнили в МВД по РК.