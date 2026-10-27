Есть жертвы после мощного удара по российскому городу

Один человек погиб, шестеро ранены в Брянске

Фото "Петрозаводск говорит"

Брянск подвергся массированному удару беспилотников ночью 27 октября. Об этом рассказал губернатор области Егор Ковальчук.

По словам чиновника, один местный житель погиб, подорвавшись на тубусе со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА. На месте трагедии работают специалисты Минобороны.

В Советском районе города шесть человек ранены после прилетов беспилотников. Серьезно пострадали три многоквартирных дома и 11 автомобилей.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения специальной военной операции жителя Карелии Алексея Русецкого.