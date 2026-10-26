Народный метод лечения кашля оказался бесполезным и опасным

Врач рассказала о вреде ингаляций над картофелем

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С приходом сезона вирусов и простуд многие россияне прибегают к народному методу – дышат над картофелем. Об опасности такого способа справиться с болезнью врач-педиатр Евгения Пантюхина рассказала Vse42.ru.

По словам специалиста, во время такой процедуры можно получить ожог дыхательных путей. Кроме того, горячий пар может ухудшить дыхание и усилить отек слизистой при склонности к бронхоспазму.

Врач не рекомендовала прибегать к такому способу лечения людям с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и при наличии высокой температуры.

Пантюхина отметила, что «картофельные» процедуры плохо разжижают мокроту и не стимулируют ее отхождение, с чем прекрасно справляются современные ингаляционные средства.