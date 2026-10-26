Был ли нож в школьной ссоре? Родители волнуются

В Пудоже разгорелся нешуточный скандал вокруг школы № 3

Фото: ИИ Алиса

Жители Пудожа в соцсетях забили тревогу, заявив о ЧП: якобы второклассник напал на сверстника с ножом прямо на территории учебного заведения.

По словам родителей, пострадавший ребенок пришел домой в шоковом состоянии, а его мать столкнулась с равнодушием экстренных служб – в скорой помощи ей якобы посоветовали добираться до больницы самостоятельно. Этот инцидент вскрыл серьезные опасения горожан по поводу безопасности: люди возмущены тем, что в школу можно беспрепятственно пронести опасные предметы.

Ситуация накалилась еще сильнее, когда родители сообщили о странных действиях правоохранителей. По их словам, полицейские начали допрашивать восьмилетних детей без присутствия мам и пап, что вызвало новую волну негодования. Теперь родители вынуждены сами дежурить у школы, чтобы хоть как-то обезопасить своих детей.

«Мы крайне озабочены безопасностью наших детей и хотим, чтобы данная ситуация не осталась без внимания и наказания. Вчера в школе произошло чрезвычайное происшествие, вызвавшее сильное возмущение и тревогу среди жителей нашего города»,

– говорится в паблике «Пудож без прикрас».

Однако официальные ведомства призывают не паниковать. В министерстве образования и спорта Карелии заявили, что информация о поножовщине не подтвердилась. В ведомстве подчеркнули, что конфликт был исчерпан, а с семьями провели профилактические беседы.

В комментариях под постом местные жители также пытаются разобраться в произошедшем. Некоторые из них отмечают, что после осмотра врачами и сотрудниками ПДН никаких следов ранений у ребенка не обнаружили. Высказывается предположение, что мальчик мог быть напуган, но физического насилия с применением оружия, к счастью, не было.

Тем не менее, осадок у жителей Пудожа остался: вопросы к организации охраны в школе и методам работы с детьми остаются открытыми.