Десятки семей могут лишиться участков, выделенных под садоводство

В Прионежском районном суде рассматривается очередной земельный скандал

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

Скандал с попыткой Министерства имущественных и земельных отношений Карелии отобрать землю у членов садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Ярвиойя» вновь перешло в плоскость судебных разбирательств.

22 октября в Прионежском районном суде началось рассмотрение коллективного иска членов товарищества о признании незаконным отказа министерства в предоставлении им земельных участков. В конфликт между МИЗО и СНТ СН «Ярвиойя» вовлечены 76 семей, которые могут остаться без земельных участков, предоставленных товариществу еще в 2021 году.

Наше издание подробно рассказывало о том, в какую западню попали граждане, решившие построить дома в 8 километрах от Петрозаводска.

Пять лет назад МИЗО передало СНТ в безвозмездное пользование на пять лет земельные участки для ведения садоводства. Передало официально, подписав соответствующий договор. Каждый участок был поставлен на кадастровый учет. Граждане собрали деньги и стали готовить участки для будущего дачного строительства: вырубили деревья, осушили болото, отсыпали дороги. Несколько человек даже начали возводить дома.

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По закону приватизировать такие участки можно через пять лет. В 2023 году граждане стали обращаться в МИЗО с просьбой оформить договор аренды земли. Одно такое заявление министерство удовлетворило, а потом словно очнулось. Люди стали получать отказы под предлогом того, что в свое время товарищество где-то «напортачило» в документах.

В 2025 году МИЗО обратилось в Арбитражный суд Карелии с исковым заявлением о расторжении договора безвозмездного пользования землей, заключенного с СНТ СН «Ярвиойя». Министерство просило суд обязать садоводство вернуть земельные участки.

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Весной 2026 года Арбитражный суд Карелии отказал МИЗО в удовлетворении иска, указав, что если министерство допустило какие-то промахи при заключении договора с садоводством, то отвечать за ошибки чиновников должны уж точно не добросовестные граждане.

«Если Министерство полагает, что при согласовании заявления товарищества были не учтены формальные моменты, то ответственность за них не может нести добросовестный ссудополучатель, который предоставил те документы, которые ему рекомендовал уполномоченный орган. Проявив добросовестность, профессионализм и осмотрительность, истец должен был еще на стадии согласования заявления ответчика понять, каких документов не хватает, принять меры к их дополнительному запросу, повторно проверить испрашиваемую площадь, а не возлагать на товарищество негативные последствия за свой недосмотр»,

- сказано в решении суда.

26 августа 2026 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу Министерства имущественных и земельных отношений РК к «Ярвиойя». В удовлетворении жалобы было отказано. Несмотря на решение суда, министерство отказалось предоставлять гражданам землю.

В августе 2026 года садоводы провели на своих участках собрание, на котором они появились с красноречивыми плакатами.

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Граждане проголосовали за то, чтобы продолжить свою борьбу за право на землю в суде. Так появился коллективный иск в суд, к рассмотрению которого 22 октября приступил судья Прионежского районного суда Иван Курсов.

Представитель МИЗО Кирилл Шестак обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу до принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, связанного с историей возникновения СНТ. По его словам, в министерстве полагают, что товарищество было образовано незаконно, так как в МИЗО были представлены, как там считают, подложные документы.

Министр имущественных и земельных отношений РК Наталья Тенчурина еще 1 июля 2026 года обратилась в полицию с заявлением на председателей и членов сразу нескольких садоводческих товариществ «Ярвиойя», «Ярвиойя 2», «Ярвиойя 3», «Корсолма». Тенчурина, как следует из ее заявления, подозревает граждан в попытке хищения земли с помощью манипуляций с учредительными документами товариществ. Якобы в протоколах общего собрания товарищества были противоречия, что, впрочем, не помешало министерству в свое время заключить договор на предоставление земли в безвозмездное пользование. Противоречия в министерстве выявили позднее, что и заставило Тенчурину обратиться в правоохранительные органы. В полиции все тщательно проверили и заверили министра, что волнуется она напрасно, так как в действиях указанных ею граждан признаков мошеннических действий не обнаружено. Отказ в возбуждении уголовного дела был датирован 20 августа 2026 года.

Однако, сообщил Шестак, 8 октября 2026 года материалы отказного дела были направлены на дополнительную проверку. По мнению представителя министерства, если окажется, что в МИЗО были представлены подложные документы, то никакого права на землю у граждан нет.

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Анна Чернова, представляющая в суде интересы садоводов, отметила, что все отказы министерства в предоставлении гражданам земли основывались только на одном обстоятельстве: в МИЗО полагают, что неправильно были оформлены протоколы общих собраний. По версии министерства, в некоторых протоколах было указано, что имеется только три учредителя товарищества, а в других, как и положено по закону, – семь. В Арбитражном суде Карелии этот вопрос подробно разбирался. Из налоговых органов, рассказала Чернова, были запрошены документы, подтверждающие, что при регистрации товарищество было семь учредителей.

«Иных оснований для отказа у министерства не имелось»,

– отметила она.

В суде эмоционально выступила член СНТ СН «Ярвиойя» Ольга Белоусова.

«Я представитель многодетной семьи. У меня муж ветеран боевых действий. Мы по закону можем получить бесплатно у государства участки. Но я до сих пор не получила. У меня младшей дочери 12 лет… Мы вступили в СНТ, чтобы начать строительство дома. Мы вкладывали деньги в разработку этих участков, чтобы осушить это место. Оно было заболочено. И таких 76 семей»,

– сказала она.

По ее мнению, МИЗО сознательно затягивает выдачу разрешений. Она отметила, что в арбитражном суде тщательно проверили все документы, кто и как вступал в СНТ, но никаких нарушений не нашли. Однако, спустя пять лет после предоставления земли в аренду, люди не могут начать строительство. Она возмущена тем, что сначала государство выдает землю, а потом, когда граждане вложили личные сбережения в освоение участков, пытается ее отобрать.

«Пять лет мы бьемся. Мы отсыпали участки, мы вложили деньги, нервы. У нас такие климатические условия в Карелии, у нас очень короткий сезон, когда мы можем построить что-то. У меня уже скоро внуки будут, а я еще не могу дом построить для детей»,

– возмутилась Ольга Белоусова.

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Секретарь правления товарищества Анжелика Крюкова рассказала, что граждане истратили 33 миллиона рублей на подготовку участков к строительству. Территория постепенно вновь зарастает, так как люди уже боятся вкладывать свои деньги: «Сейчас это все начинает рушиться. Еще одна зима, и мы встанем. И опять нужно будет деньги собирать и все это делать. А мы ни копейки у государства не взяли».

Иван Курсов пытался выяснить, насколько обоснованы подозрения министерства в существовании подложных документов.

«У нас возникают сомнения»,

– сказал Кирилл Шестак.

Он отметил, что в МВД как раз и должны ответить на вопрос о природе документов, которые вызвали в министерстве подозрения. Белоусова удивилась, почему сомнения в министерстве возникли только сейчас, хотя на протяжении пяти лет прошло немало встреч с руководством министерства. По словам представителя МИЗО, сомнения появились после поступления заявлений от граждан, которых изначально не было в протоколах общего собрания.

Судья поинтересовался у Кирилла Шестака, понимает ли он, что проверки, связанные с возможностью возбуждения уголовного дела, могут тянуться бесконечно долго. Иван Курсов спросил, что мешает министерству на основании предоставленных документов выдать гражданам разрешения, а потом, если сомнения подтвердятся, инициировать иски в суд. Шестак стоял на своем: мол, министерство нашло расхождения в документах, есть разные версии протоколов, и свое решение в МИЗО менять не будет.

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Иван Курсов спросил, должен ли гражданин предоставлять в МИЗО сам протокол или только выписку из него?

– Выписку.

– Если у вам есть выписка из протокола, которую только ее должен представить гражданин, у вас сомнения откуда могут взяться?

– Мы полагаем, что протокол сфальсифицирован, и раз протокол сфальсифицирован, то и выписки из них тоже.

Шестак ответил, что это только предположение. Судья поинтересовался, может ли министерство строить свои отказы на предположениях? Представитель МИЗО повторил, что при таких обстоятельствах министерство не может выдать разрешение. Интересно, что протокол, где указано только три учредителя, в суд министерство не представило. Шестак обещал принести этот документ на следующее судебное заседание.

Анна Чернова вспомнила, что эти, по ее оценке, «мифические» протоколы не были представлены и в арбитражный суд. Шестак настаивает, что они есть в арбитражном деле. Чернова не понимает, почему министерство ни разу не запросило у товарищества протоколы, раз сомнения начали возникать еще в 2023 году. По словам Шестака, это не является обязанностью министерства.

Упорство и твердость, которые проявляет министерство в своих попытках отобрать землю у 76 семей, конечно, не может не удивлять. В других земельных спорах министерство не может похвастаться подобной принципиальностью. Достаточно вспомнить недавний скандал в Заозерье, где на берегу озера возникло строение с целым букетом нарушений. Только под давлением прокуратуры МИЗО расторгло договор аренды земельного участка, который вообще не был предназначен для возведения дома.

Мы будем следить за развитием событий в конфликте между МИЗО и садоводами. Но вернемся к этой истории уже в ноябре, когда состоится следующее заседание суда.