Социальный эксперимент провели с незрячими пешеходами в Петрозаводске

Ни один водитель, пешеход и даже белая трость не пострадали

15 октября - Международный день белой трости. Сегодня в Петрозаводске, на улице Балтийской незрячие пешеходы участвовали в социальном эксперименте. Они переходили дорогу не по пешеходному переходу, но с белой тростью. Из 10 водителей, которые за 20 минут проехали по этой улице, остановились двое, чтобы пропустить инвалида по зрению. Участница эксперимента была в сопровождении сотрудника ГАИ, в яркой жилетке и с поднятой вверх белой тростью.

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Сотрудники полиции напоминают, что поднятая белая трость - это как красный сигнал светофора для водителей. Они обязаны остановиться и пропустить незрячего пешехода в любом месте на дороге. Но, как показал эксперимент, большая часть автолюбителей об этом правиле просто не знают.

«Вы знаете, очень опасно переходить дорогу даже на пешеходном переходе, незрячий человек не может полностью оценить ситуацию. А уж поднятая трость вообще никого не останавливает. С этим у нас в городе серьезные проблемы. Также нам сложно перемещаться, когда вдоль дороги и тротуаров наставлены автомобили, нет доступного прохода к магазинам и аптекам. Зрячий человек может найти возможность обойти эти препятствия, нам это очень сложно»,

- рассказала Ольга, участница социальной акции.

Карельское отделение Всероссийского общества слепых подготовило специальные буклеты-памятки для водителей. Сотрудники ГАИ их раздавали тем, кто останавливался не по сигналу белой трости, а по жезлу регулировщика.

«Белая трость - это не просто палка. Это сигнал о помощи. И если водитель видит его, значит, он должен знать, что перед ним человек с инвалидностью. И хотелось бы, чтобы водители не только помнили об этом правиле дорожного движения, но и пользовались им»,

- рассказала Жанна Капутова, и.о. председателя карельского отделения ВОС.

С 15 октября по всей стране стартует месячник белой трости, который включает в себя различные мероприятия и информирование населения и водителей.