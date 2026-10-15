Яйца заметно подорожали в Карелии за последнюю неделю

Цены на некоторые продукты выросли в республике

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате рассказали жителям республики об изменении цен на продукты питания в торговых точках республики за неделю с 6 по 12 октября. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции выросли цены на бананы (5,7%), помидоры (6,2%) и свеклу (6,3%). В то же время подешевели капуста (2,4%), морковь и лук (3,1%), картофель (3,3%), яблоки (7,6%), огурцы (11,7%).

Из числа других товаров заметно подорожали яйца - сразу на 9%. Также выросли цены на макароны, свинину, сыры и пшено (1,0 - 5,6%). Подешевели сосиски, сардельки и чай (1,6 - 2,2%).

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин снова стремятся вверх в республике.