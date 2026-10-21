Эксперимент по-карельски: в Петрозаводске прошел этнолагерь «Традиции»

45 молодых музыкантов, певцов и танцовщиков объединились на одной сцене

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске прошел этнолагерь «Традиции», который организовали специалисты Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии. Это уже далеко не первый лагерь. Но каждый раз встреча артистов — это эксперимент. В этот раз была идея совместить танцы, пение, инструменты и электронную музыку. И, как сказали зрители, организаторы и участники, эксперимент удался.

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«Это было незабываемо. Я впервые в таком лагере. Я так многому научилась. И мне есть, что увезти в культурную столицу. Я из Петербурга. Но мы так много работали, что я боялась за свой голос. Но у нас все удалось. Я просто счастлива! Это просто мама-мия!»,

- рассказала Анна, участница этнолагеря из Петербурга.

В последний день этнолагеря прошел перфоманс под названием «Veneh» (0+), в переводе — лодка. На сцене действительно была вода, камни и лодки. У каждого человека, в том числе и артиста, свой путь, вот и в этом совместном импровизационном концерте каждый прожил и прошел свой путь.