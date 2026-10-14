Ночной бар мешает спать петрозаводчанам

Жильцы трех домов на Перевалке объединились в борьбе против заведения

Фото: Петрозаводск говорит

Текст, фото: Елена Малишевская

В пристройке к дому № 3 по улице Зеленая в Петрозаводске находится заведение «БариН», которое работает ежедневно с шести вечера до шести утра. На ночной бар жалуются жильцы не только этого дома, но и двух соседних: шум, музыка, пьяные разборки во дворе. На днях жители Перевалки написали коллективное обращение в Заксобрание Карелии.

В сентябре появилась информация, что Петрозаводский городской суд приостановил работу кафе «БариН» на 60 суток после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Сообщалось, что инспекторы выявили грубые нарушения: плохое санитарное состояние помещений, поврежденная отделка, отсутствие горячей воды и раковины для мытья рук персонала в производственной зоне. Кроме того, не было маркировки инвентаря и технологических карт, а мясная продукция хранилась без сопроводительных документов.

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Вечером 12 октября «БариН» хоть и пустовал, но работал. Дискошар в центре заведения намекал на то, что после ужина будет дискотека. Я позвонила владельцу заведения Арсену.

«Да, мы месяц не работали. Были закрыты на ремонт»,

– сообщил мне Арсен.

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Арендатор помещения на Зеленой, 3, видимо, не предполагал, что я приеду в этот бар лично. Никакого намека на проведенный ремонт нет. Прожженные дыры на диванах говорят о том, что здесь не только пьют, но и курят. Унитаз в уборной держится на честном слове. Пробитые двери. Страшные столы, дешевые скатерти. И гламурная надпись на зеркале, призывающая делать селфи, добавляет абсурда в обстановку.

«Жители Перевалки сообщают о регулярном включении громкой музыки в ночное время, что нарушает их покой и общественный порядок, а также о драках и иных нарушениях общественного порядка со стороны посетителей заведения, предположительно находящихся в состоянии алкогольного опьянения»,

– рассказали нашей редакции в Заксобрании Карелии.

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Кроме того, жильцы близлежащих домов недовольны постоянным потоком машин в ночное время. Подъезжают такси, развозят гостей заведения. А бывает, что включают музыку в припаркованных у заведения автомобилях: дискотека продолжается на открытом воздухе. Пьяные драки во дворе пугают бабушек. Владелец ночного бара Арсен всю эту информацию опровергает.

«Вы же знаете, какой у нас микрорайон. В общежитии на Зеленой, 2 какой контингент живет? Вот они по ночам выходят, пьют и дерутся. А охранники нашего бара, наоборот, поддерживают порядок, бывает, что и разнимают дерущихся. Недалеко еще пивной бар есть и зал, где проводят свадьбы. Оттуда шум доносится, а на нас говорят».

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Арсен утверждает, что после проверки Роспотребнадзора он поставил в заведение новое шумоизоляционное оборудование и сейчас музыка не доставляет никаких проблем жильцам дома на Зеленой, 3.

Жильцы трех соседних домов не хотят такого соседства. Их пугают не только шум и драки, но и печь с дымоходом. По словам авторов обращения в Заксобрание, в помещении оборудована кухня, там регулярно жарят шашлыки и прочие кебабы. Обеспокоенные граждане просят проверить соблюдение требований пожарной безопасности, а также установить, не создает ли эксплуатация печи и дымохода угрозу жизни и здоровью людей.

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О работе ночного клуба «БариН» в интернете можно найти и хорошие отзывы: гости хвалят отдельные блюда, скорость доставки и работу некоторых сотрудников. Но негативных комментариев гораздо больше: подают сырое или пережаренное мясо (например, хинкали с дырочками и без бульона, шашлык, подгоревший на гриле), картошку фри сырую внутри. Встречаются жалобы на отсутствие приборов в заказе. Еще одна больная тема – сложности с возвратом денег: гости пишут, что после претензий их добавляли в черный список в соцсетях, и вопрос не решался. Также бывают сбои в работе доставки: долго не могут дозвониться, случаются ошибки в сборке заказа. В отзывах встречаются упоминания о драках и о том, что в заведение приходят люди в состоянии сильного опьянения. Также звучали замечания о том, что в баре бывает много несовершеннолетних, хотя у «Барина» есть пометка 18+.

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Честно говоря, я не знаю, кто ходит в это заведение, ни одного посетителя в понедельник вечером я там не увидела. И зайти туда еще раз мне точно не хочется.

А жильцы дома № 3 по улице Зеленая твердо намерены бороться за спокойствие и тишину в ночное время. Очевидно, что в «БариН» в ближайшее время ждет проверка. А может, и не одна.