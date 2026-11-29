Стали известны новые подробности убийства девочки-подростка из Питкяранты

Фото: Следственный комитет по РК

16-летний подросток из Питкяранты дал признательные показания об убийстве 14-летней местной жительницы, сообщили в Следственном комитете Карелии.

По данным источника, юноша пошел на преступления из-за личных неприязненных отношений. При этом три дня назад между молодыми людьми начались отношения.

Напомним, 27 ноября стало известно об исчезновении девочки, а на следующий день в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти.

«Находясь в лесном массиве, подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов, что привело к ее гибели»,

- говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Следователи допрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая.

В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.