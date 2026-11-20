Все собранные пакеты, крышки они отвозят на завод в Кондопогу, где мягкий пластик перерабатывают и делают садовую мебель и даже грядки

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

У жителей Карелии, благодаря волонтерам проекта «Спасем тетрапак...», появилась возможность сдать пакеты и крышечки в переработку. Завод «РОСА» - единственное предприятие в республике, которое научилось перерабатывать такой вид вторсырья.

Remote video URL

При этом волонтеры «Сбормобиля», который собирает по графику у горожан макулатуру: картон и бумагу, а также пэт-бутылки, собрали и все пакеты, в которых им принесли вторсырье, и привезли своим коллегам - эковолонтерам. Напомним, «Сбормобиль» помогает приюту для бездомных животных. Средства от сдачи вторсырья идут на благотворительность.

Сейчас много вопросов возникает по экопунктам для раздельного сбора отходов у торговых центров. По словам активистов, они проверили сортировочную станцию, несколько раз выезжали туда, но станция не работала, там не было сотрудников, на воротах - замок. Регоператор по вывозу ТКО в Карелии сменился. Мы пока ждем хороших перемен и надеемся, что сортировка хотя бы на уровне экостанций все-таки заработает. А вот волонтерским проектам, действительно, можно доверять. Там все по-честному.