В банке рассказали, как устроен новый флагманский офис в Петрозаводске

пресс-служба ВТБ

На этой неделе в центре Петрозаводска на улице Малая Слободская, 18 торжественно открылся новый офис ВТБ. Теперь физические и юридические лица обслуживаются в одном большом мультиформатном отделении.

Нам удалось заглянуть в самое сердце банка и увидеть собственными глазами его работу изнутри. Новый трехэтажный офис ВТБ – это стильное, современное пространство, где, кажется, продумана каждая мелочь. За рабочий день здесь успевают получить обслуживание более 120 человек.

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Клиентов банка встречает просторное помещение с отдельной зоной ожидания – здесь можно выпить кофе или прохладительные напитки, комфортно разместиться на мягких полукруглых диванчиках за столиком и обсудить свои финансовые вопросы с банковскими работниками без «окошек» и глухих разделительных стоек.

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Небольшая комнатка за стеклянной дверью в центре зала привлекла наше внимание – оказалось, что это помещение для сдачи биометрических данных в единую биометрическую систему страны. После данные появляются на госуслугах и гражданин получает более быстрый доступ ко многим сервисам.

Image фото: Екатерина Коломиец

Сворачиваем в небольшой коридорчик – и нас встречает тяжелая надежная дверь с надписью «Депозитарий». Сотрудники поясняют - здесь расположены сейфовые ячейки для хранения драгметаллов, инвестиционных камней и монет, других ценностей. Поблизости кассовая зона, еще одно важное помещение для банка.

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Проходим в зону обслуживания клиентов сегмента «Привилегия»: здесь тихо, уютно, есть комнаты для переговоров, одна из которых даже имеет собственную кассовую зону.

Взгляд привлекает оформление - полупрозрачные двери и перекрытия украшены изображениями, хорошо знакомыми жителям республики: герб Карелии, петроглифы, здание вокзала, памятник Петру I, парк Рускеала, карельские ягоды. Позже этот мотив мы видим во всем офисе, так банк отражает культурный код региона в интерьере.

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Выше этажом зал ипотеки. Сюда приходят оформлять сделки покупатели квартир. Часто приходят всей семьей, поэтому здесь же есть детский уголок, где при необходимости можно оставить маленьких посетителей банка, пока взрослые решают свои вопросы.

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Для подписания сделок организованы удобные светлые комнаты, где можно спокойно и внимательно прочесть все документы, все проверить и не ошибиться.

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Вся атмосфера настраивает на позитивный и продуктивный лад - спокойные тона интерьера, ослепительная чистота и улыбчивые сотрудники, это дает возможность хорошо себя чувствовать здесь. Для клиентов банка на каждом этаже работают кофе-поинты, санузлы.

Всего офис занимает 3 этажа и 2,5 тысячи кв м площади, здесь работают 150 сотрудников банка. Кто-то из них отвечает за прямую коммуникацию с клиентами, а кто-то обеспечивает работу других банковских процессов.

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Небольшие опенспейсы с просторными рабочими местами отделены от общих коридоров. Есть отдельные комнаты для звонков, где можно поговорить в тишине, уютные комнаты для приема пищи позволяют пообедать, не выходя из офиса, или перекусить в перерыве с коллегами – места хватит всем.

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Новый офис ВТБ впечатляет продуманным до мельчайших деталей отношением к организации внутреннего пространства. Но здесь нет и намека на излишнюю роскошь. Приоритет отдан комфорту и спокойной атмосфере, возможности приватно с сотрудником банка решить свои вопросы.

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Управляющая ВТБ в Республике Карелия Ася Дурягина рассказала, что банк безвозмездно передал в республиканскую собственность историческое здание в Петрозаводске – дом купца Гавриила Сывороткина. Ранее «проживал» там, но теперь в здании планируется открыть музей иконописи, а ВТБ перебрался в помещения, которые больше соответствуют современным трендам корпоративной работы и обслуживания клиентов.

И это логичное решение, ведь сегодня ВТБ в Карелии обслуживает порядка 143 тысяч физических лиц и около 5,5 тысячи предприятий.

57% экономически активного населения республики – наши клиенты,

- отметила Ася Дурягина.

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Портфель зарплатных карт составляет 55 тысяч клиентов. Речь идет о тех, кто получает зарплату, пенсию или стипендию на карты ВТБ. Это четверть от всего карельского рынка зарплатных карт,

- добавила спикер.

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В сентябре 2026 года регион запустил специальную карту жителя Карелии – ЕКП «Карельская», объединяющую банковскую, дисконтную и бонусную карты. Она создана на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) и дает возможность получать скидки не только в Карелии, но и в Санкт-Петербурге.

Картой можно пользоваться с 14 лет с согласия родителей. Она бесплатная. Для ее оформления необходимо иметь постоянную или временную регистрацию в Карелии. В нашем банке уже оформлено около 2 тысяч таких карт,

- рассказала управляющая ВТБ в РК.

Также она напомнила, что ВТБ является единственным оператором «Пушкинской карты», позволяющей за счет федерального бюджета посещать выставки, музеи, театры, кинотеатры. В этом году ее оформили в Карелии 28 тысяч молодых людей. Спикер отметила, что по ней в 2026 году осуществлено более 36 тысяч транзакций на сумму порядка 21 млн рублей.

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Еще одно банковское предложение, способное существенно сэкономить семейный бюджет, - карта Магнит Пэй ВТБ. Это совместная дебетовая карта ВТБ и торговой сети «Магнит», дающая скидку до 15 процентов в магазинах «Магнит у дома» и до 20 процентов в «Магнит Косметик» и «Магнит маркет».

В конце встречи Ася Дурягина немного рассказала о своем увлечении альпинизмом. Она покорила шесть вершин в России и за ее пределами. Управляющая уверена – такой спорт очень помогает на высоком уровне выполнять и рабочие задачи.

Альпинизм учит преодолению трудностей. Горы вырабатывают характер. Это не только красиво, но и тяжело. Когда ты в горах, ты настолько отвлекаешься от повседневной жизни, что, когда возвращаешься, чувствуешь мощный прилив энергии, кажется, что не существует непреодолимых трудностей.

После экскурсии по офису не остается сомнений в искренности ее слов.

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