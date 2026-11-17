«Получилось как получилось». Мишичев не смог устоять перед Красулиным

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

16 ноября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего мэра Петрозаводска, в прошлом заместителя Главы РК по внутренней политике, Владимира Любарского. Был допрошен ключевой свидетель – учредитель компании ООО «Диетгрупп» Станислав Мишичев. Летом 2025 года Мишичев был осужден на три с половиной года лишения свободы за мошенничество при организации питания в медучреждениях.

По версии обвинения, с 2017 по 2022 год Владимир Любарский получил от компании «Диетгрупп», которая занималась организацией питания пациентов лечебных учреждений Карелии, взятки на сумму чуть более 30 миллионов рублей. Деньги за получение преференций для ООО «Диетгрупп» и решении возникающих проблем передавались через бывшего депутата ЗС РК Виталия Красулина.

Станислав Мишичев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он рассказал, что Любарского знает давно, они вместе работали в петрозаводской автоколонне 1126, но отношения были сугубо деловые. А вот с Красулиным Мишичева связывали более близкие приятельские отношения. К моменту возвращения Владимира Любарского из Москвы и назначения на должность заместителя Главы РК бизнес по организации питания в медучреждениях у Мишичева, во всяком случае, он так считает, шел хорошо. Он вспомнил, что Красулин стал проявлять интерес к его компании:

«В дальнейшем также предлагались с его стороны какие-то услуги, помощь этому бизнесу, для того чтобы он стал еще более успешным».

По словам Мишичева, от ведения совместного с Красулиным бизнеса он уклонялся:

«Но, тем не менее, получилось как получилось. Мы в итоге с ним договорились по поводу трех процентов оборота компании за помощь в расширении бизнеса, в освоении нового рынка и заключении новых контрактов».

«Пожали руки» по поводу трех процентов Красулин и Мишичев в кафе «Кухня». Прокурор Сергей Скворцов поинтересовался, было ли на тот момент известно Мишичеву о том, согласился ли Любарский участвовать в деле продвижения его бизнеса? По словам Станислава Мишичева, он в этом не сомневался, так как Красулин постоянно общался с Любарским. Непосредственно помогал Мишичеву Игорь Корсаков, который курировал в правительстве сферу здравоохранения.

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Большинство медучреждений «прислушались» к настоятельным рекомендациям перейти на аутсорсинг в ООО «Диетгрупп».

«Трудности возникли только с городской больницей, с БСМП»,

– заметил Мишичев.

По его словам, упорство, с каким главный врач Алексей Хейфец сопротивлялся переходу на аутсорсинг, вызывало у него недоумение. Мишичев сказал, что согласен с тем, что таких руководителей нужно увольнять. Когда Хейфец все же объявил конкурс, а потом его отменил, для Станислава Мишичева это стало загадкой. Только позднее свидетель догадался, что это было сделано по просьбе Красулина, чтобы он стал сговорчивее в плане оплаты «услуг» по продвижению его бизнеса.

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Мишичев рассказал и о ситуации, когда победителем конкурса по организации питания в республиканской больнице неожиданно стала компания из Краснодарского края.

«Эта история действительно всех взбудоражила»,

– заметил Станислав Мишичев.

Дело в том, что именно на базе пищеблока республиканской больницы готовили еду и для других медучреждений.

«Потеря пищеблока для нас, конечно, было очень серьезным ударом, потому что мы бы не смогли исполнять контракты по другим учреждениям»,

– сказал Мишичев.

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Корсаков организовал совещание в Минздраве РК, на котором представителям краснодарской компании дали понять, что в Карелии им делать нечего, что будут предъявлены высокие требования к качеству питания, а от пищеблока останутся «голые стены».

«Я бы не хотел на тот момент оказаться на месте компании, победившей на конкурсе»,

– признался Станислав Мишичев.

По его словам, на подобных совещаниях посылается сигнал: мол, «мы вам не рады». В итоге в учредительных документах конкурента нашли какие-то неточности, и на этом основании победителем была признана компания «Диетгрупп».

Деньги для Любарского Мишичев передавал через Красулина. Свидетель точно не смог вспомнить, пересчитывал ли тот деньги. Когда платили три процента оборота компании, суммы примерно округлялись, купюры были только пятитысячные. Позднее было принято решение платить 600 тысяч рублей в месяц, независимо от оборота. Эту сумму, по словам свидетеля, предложил Любарский. Когда Любарский стал мэром Петрозаводска, для ООО «Диетгрупп» ничего не изменилось.

Станислав Мишичев сказал, что городским школам тоже было предложено перейти на аутсорсинг, но эта идея не понравилась организациям, занимающимся питанием школьников:

«Они всячески сопротивлялись этому. Потому что выходцы из старого Петропита, им это невыгодно было, потому что они практически все там погрязли».

Мишичев надеялся, что со временем удастся сломать сопротивление организаций и директоров школ.

Выплачивать деньги Любарскому Мишичев перестал посте того, как возбудили уголовное дело против диет-врача республиканской больницы Людмилы Балашовой, которую обвинили в получении взяток от ООО «Диетгрупп». По его словам, все поняли, «что историю пока заканчивать».

Среди интересных свидетелей, которых еще не допросили, остался только Игорь Корсаков. Следующее судебное заседание запланировано на 23 ноября.