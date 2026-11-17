Лайнер вернулся в аэропорт вылета

Фото: Петрозаводск говорит

Через некоторое время после вылета самолет все-таки развернулся и совершил аварийную посадку там, откуда вылетел. О происшествии в небе по соседству с Карелией рассказал канал SHOT.

Инцидент произошёл с бортом компании «Россия», летевшим из Петербурга в Калининград.

Пассажирский самолёт Airbus A319 вылетел из Санкт-Петербурга и спустя время там же аварийно сел. По данным источника, причиной незапланированного приземления стал отказ левого двигателя.

Самолёт вернулся в Пулково спустя 40 минут после вылета – над Финским заливом на высоте около 1400 метров пилоты развернули борт и направили его обратно, в аэропорт. Самолет благополучно сел в Пулково, уточняет SHOT.