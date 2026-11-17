Устанавливаются обстоятельства тяжкого преступления в Приозерском районе

Фото: СУ СК по Ленинградской области

В Ленинградской области 68-летняя женщина подозревается в жестокой расправе над ровесницей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, 14 ноября в одной из квартир в поселке Суходолье было обнаружено тело 66-летней местной жительницы. На трупе выявили не менее 20 колото-резаных ранений. Под подозрение попала другая пожилая женщина, как пишет «Лента.ру», это соседка убитой.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение арестовать подозреваемую. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и мотивы вероятной убийцы.

Ранее сообщалось о том, что умерла известная российская телеведущая Светлана Куницына.