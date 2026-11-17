Зимой на прилавках карельских магазинов появится новый продукт от местного бренда

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Ассортимент продукции молокозавода «Славмо» пополнился новыми наименованиями. Жители Карелии новинку увидят в декабре.

Завод в Петрозаводске запустил линию по производству творога в сливках. В министерстве сельского и рыбного хозяйства говорят, что за полгода это четвертый новый продукт комбината.

Ранее покупателям предложили пастеризованные сливки жирностью 10%, лимонный нектар и высокобелковые творожные сырки. На предприятии обещают, что новинок будет много, раздумывают на комбината и над производством мороженого.

Комбинат также выпускает обезжиренные сырки, питьевые сливки, обновил рецептуру морсов.

Сырье для производства молочной продукции поставляют из племсовхозов «Мегрега», хозяйств «Ильинское», «Гранд Агро» и совхоза «Ведлозерский». Под брендом «Славмо» выпускают более 50 наименований товаров: молочные продукты, морсы, соки, минеральную воду и мармелад.

Вскоре молочная продукция из Карелии появится в магазинах Мурманской области.