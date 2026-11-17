Интернет в течение дня вернется абонентам «Сампо.ру»

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Утром 17 ноября провайдер «Сампо.ру» официально объявил о возвращении интернета. DDoS-атак на серверы компании длилась больше недели – с 9 ноября. В Карелии пользователи массово жаловались на невозможность пользоваться привычными цифровыми сервисами.

«Масштабная DDoS-атака на нашу инфраструктуру, которая в последние дни мешала стабильной работе интернета и отдельных сервисов, завершилась,

- сообщили в паблике провайдера. В течение дня возвращаемся к привычной, стабильной и быстрой работе интернета!»

В компании поблагодарили абонентов на терпение, понимание и поддержку в непростые дни.

На днях директор по маркетингу «Сампо.ру» Виталий Ковальчук в беседе с журналистом ГТРК «Карелия» сказал, что в компании решают, как безболезненно провести перерасчет. Конкретные сроки и схема перерасчета пока не называются.