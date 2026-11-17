Проезд Дорожников в микрорайоне Соломенное утопает в мусоре. Здесь зафиксировали 15 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в паблике Петрозаводского городского совета.
По данным источника, вдоль автодороги складируются бытовые, строительные отходы, автомобильные шины и даже ртутные лампы.
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Отмечается, что общая площадь загрязнения составляет свыше пяти гектаров.
В настоящее время участники выезда направили обращение в надзорные органы для установления виновных лиц и ликвидации несанкционированных свалок.
Ранее свалку мусора ликвидировали в Костомукшском лесничестве, а петрозаводчанам напомнили точки приема автомобильных покрышек.