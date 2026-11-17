Площадь загрязнения мусором в Соломенном превысила пять гектаров

Фото создано с помощью Алиса AI

Проезд Дорожников в микрорайоне Соломенное утопает в мусоре. Здесь зафиксировали 15 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в паблике Петрозаводского городского совета.

По данным источника, вдоль автодороги складируются бытовые, строительные отходы, автомобильные шины и даже ртутные лампы.

Image

Отмечается, что общая площадь загрязнения составляет свыше пяти гектаров.

В настоящее время участники выезда направили обращение в надзорные органы для установления виновных лиц и ликвидации несанкционированных свалок.

Ранее свалку мусора ликвидировали в Костомукшском лесничестве, а петрозаводчанам напомнили точки приема автомобильных покрышек.