Александр Стубб назвал безответственным решение европейских лидеров от отказа от контактов с Москвой

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Президент Финляндии Александр Стубб выступил с неожиданным заявлением об отношениях с Россией. Слова финского лидера приводит Financial Times.

Стубб назвал отказ лидеров Европейского Союза от контактов с Москвой безответственным.

«Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией, и я считаю, что это безответственно»,

- сказал президент Суоми. Стубб подчеркнул, что лидеры стран Европы должны быть реалистами, и им необходимо напрямую вести диалог с Владимиром Путиным. Президент Финляндии добавил, что без участия России мирное урегулирование на Украине невозможно.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия обнаружила криминальное прошлое у тысяч беженцев, прибывших в страну.