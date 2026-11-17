Президент Финляндии Александр Стубб выступил с неожиданным заявлением об отношениях с Россией. Слова финского лидера приводит Financial Times.
Стубб назвал отказ лидеров Европейского Союза от контактов с Москвой безответственным.
«Мы слишком долго отдавали на аутсорсинг европейское взаимодействие с Россией, и я считаю, что это безответственно»,
- сказал президент Суоми. Стубб подчеркнул, что лидеры стран Европы должны быть реалистами, и им необходимо напрямую вести диалог с Владимиром Путиным. Президент Финляндии добавил, что без участия России мирное урегулирование на Украине невозможно.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия обнаружила криминальное прошлое у тысяч беженцев, прибывших в страну.