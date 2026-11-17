Новым агентом 007 в фильме Дени Вильнева станет Роберт Паттинсон

фото «Петрозаводск говорит»

Поклонники вампирской саги, кажется, прильнут к экранам в будущем. Эдвард перевоплотится в культового шпиона 007. Интрига вокруг кандидата на роль шпиона раскрыта.

40-летний британский актер Роберт Паттисон официально утвержден на роль агента МИ-6 Джеймса Бонда. Новую часть бондианы снимет канадский режиссер Дени Вильнев. Работать над сценарием будет автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

В интернете опубликовали фотографию актера Паттисона в образе Бонда. Актер известен по серии фильмов «Сумерки», лентам «Воды слонам», «Маяк», «Довод», «Бэтмен», «Микки 17», «Одиссея» и другим. Премьеру фильма об агенте разведке ожидают в 2028 году.

Последним Джеймсом Бондом был британский акте Дэниел Крейг.