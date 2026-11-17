Прокуратуру попросили проверить сжигание опасных медицинских отходов рядом с жилыми домами и озерами

фото «Петрозаводск говорит»

Медицинские отходы «утилизируют» в странной печи в жилом районе Петрозаводска. На странную деятельность предприятия, работающего почти 10 лет, обратили внимание депутаты разных уровней и экологические активисты. Они обратились в прокуратуру.

По словам народного избранника, одним из вопросов сессии Петросовета станет проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска, инициированные одной компанией, которую он называет, для размещения и эксплуатации объекта по обезвреживанию медицинских отходов.

По словам депутата, речь идет об отходах 1-2 класса опасности. При этом само предприятие расположено всего примерно в 300 метрах от домов в Соломенном. В его окрестностях болота и небольшие водоемы, ручьи, которые попадают в реку Томица, откуда. Вероятно, в Логмозеро и Онежское озеро. Участок с предприятием расположен в зоне подтопления - расстояние до водных объектов около 500 метров.

Местные жители жаловались на странные запахи со стороны предприятия ДОК «Калевала», недалеко от которого находится печь, в которой фирма сжигает медицинские отходы.

«На сегодня у предприятия здание (печка по сжиганию отходов) не зарегистрировано, правовые основания для ведения деятельности отсутствуют, однако предприятие работает с 2017 года, что, на мой взгляд, является нарушением»,

- заявил парламентарий.

Вместе с коллегами он обратился к прокурору столицы Карелии по факту нарушения водного и градостроительного законодательства. Также он просит коллег не вносить изменения в Правила землепользования.