Подросток с яркой внешностью пропала в Петрозаводске. К ее поискам подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», внимательные горожане могут помочь.
16-летняя Мирослава Бендерская пропала с 12 ноября. Поисковики перечислили приметы разыскиваемой: 163 см рост, плотное телосложение, рыжие волосы, серо-голубые глаза.
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На девушке была черная куртка и черные джинсы, черная в белую клетку рубашка, серые кроссовки.
Всех, кто видел пропавшую девушку, просят сообщать на короткий номер спасения.