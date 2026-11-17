Мирослава Бендерская исчезла в карельской столице - к поискам подключились добровольцы

фото «Петрозаводск говорит»

Подросток с яркой внешностью пропала в Петрозаводске. К ее поискам подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», внимательные горожане могут помочь.

16-летняя Мирослава Бендерская пропала с 12 ноября. Поисковики перечислили приметы разыскиваемой: 163 см рост, плотное телосложение, рыжие волосы, серо-голубые глаза.

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На девушке была черная куртка и черные джинсы, черная в белую клетку рубашка, серые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшую девушку, просят сообщать на короткий номер спасения.