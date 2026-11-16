Врач назвала лучший хлеб для здоровья кишечника

Диетолог посоветовала выбирать хлеб на закваске и объяснила его пользу

Фото: Алиса ИИ

Диетолог Никола Ладлам-Рейн назвала хлеб на закваске самым полезным для здоровья кишечника. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила медик, хлебу на закваске стоит отдавать предпочтение в сравнении с батоном или хлебом для сэндвичей. Это связано с тем, что такой хлеб поднимается за счет живой смеси диких дрожжей и полезных бактерий, а не на покупных дрожжах.

Специалист добавила, что в таком хлебе содержится много клетчатки. «Наличие в рационе различных источников клетчатки полезно, потому что разные волокна по-разному положительно влияют на функцию кишечника и состав микробиома», - сказала врач.

Ранее сообщалось о том, что новый бренд молочной продукции запустили в Карелии.