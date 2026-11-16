Трехлетний мальчик умер после наркоза в российском городе

Умершему после наркоза ребенку на Сахалине проводили операцию на глаза

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Трагедией закончилась плановая операция по исправлению косоглазия у трехлетнего ребенка в Южно-Сахалинске. У малыша остановилось сердце после операции под наркозом. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника, процедура длилась около получаса и шла в штатном режиме. При пробуждении после наркоза у юного пациента произошла остановка сердца и дыхания. Реанимировать мальчика не удалось.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование продолжается.