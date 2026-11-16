Начинал корреспондентом: умер экс-министр печати и вице-премьер России

Скончался бывший вице-премьер России Михаил Полторанин

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Сегодня, 16 ноября, в Москве умер бывший министр печати России и бывший заместитель председателя правительства РФ Михаил Полторанин. Ему было 86 лет.

Михаил Полторанин был первым министром печати и информации в новейшей истории России. В последнее время он тяжело болел. Об этом ТАСС сообщил его сын Константин Полторанин.

«Отец умер сегодня в больнице в Коммунарке, не дожив неделю до дня рождения», – сказал Константин Полторанин.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года в Лениногорске Казахской ССР. После окончания в 1966 году факультета журналистики он начал работал корреспондентом различных изданий, в том числе в газете «Правда» с 1975 по 1986 год. В 1986-1988 годах был главным редактором газеты «Московская правда».

С июля 1990 года по ноябрь 1992 года занимал пост министра печати и информации РСФСР и РФ. Потом, с февраля по ноябрь 1992 года был заместителем председателя правительства РФ, сохранив пост министра. В 1993 году был освобожден от должности.

После ухода с государственных постов Михаил Полторанин занимался публицистикой. С 1996 года стал президентом телевизионной корпорации «Момент истины», с 1997 года возглавил телекомпанию «ТВ-3 Россия», позже став вице-президентом и исполнительным директором телекомпании «ТВ-3». Михаил Полторанин – автор книги-мемуаров 2012 года «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса».