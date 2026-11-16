Охваченная мусорным кризисом Костомукша сегодня может выдохнуть

Регоператор в понедельник вывезет мусор из города

Фото: Петрозаводск говорит

Жителям охваченного мусорным кризисом города сообщили о возобновлении вывоза ТКО. Администрация Костомукшского округа со ссылкой на информацию регионального оператора «КарелЭнергоХолдинг» предупредила местных жителей о планируемом вывозе мусора.

«Сегодня, 16 ноября, вечерний сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения будет произведен», – написали в официальном паблике округа местные власти.

Также администрация округа, которую ранее из-за мусорного коллапса закидали мусором, напомнила, что сама не занимается вывозом ТКО, однако продолжает держать ситуацию под контролем и взаимодействует с регоператором.

К мусорной проблеме подключилась прокуратура, фиксируя совместно с администрация фиксирует каждый факт несвоевременного вывоза отходов для дальнейшего реагирования и принятия мер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водители мусоровозов объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Костомукшу трясет. Мусорный коллапс начался в Костомукше 10 ноября. Все эти дни город потряхивало на мусорных качелях. Из-за мусорного кризиса в Костомукше властям пришлось ввести режим повышенной готовности, а мусор в городе помогали убирать местный предприниматель и студенты.