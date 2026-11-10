Мусорный сбой на севере Карелии – людям предложили справляться самим

Спасение утопающих в отходах - дело рук самих жителей: в Костомукшском округе прекратили вывоз мусора

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В Костомукше и окрестностях приостановлен вывоз отходов, людям предложили самим возить отходы на полигон. При этом точные сроки, когда мусорный сбой устранят и все вернется на своим места, не сообщается.

«С 10 ноября вывоз твердых коммунальных отходов от населения и юридических лиц во всех населенных пунктах Костомукшского муниципального округа временно не осуществляется в связи со сбоем в работе подрядной организации»,

- сообщил сегодня глава Костомукшского округа Александр Дмитриев со ссылкой на ГУП «КЭХ».

По его словам, вывоз отходов планируется возобновить в ближайшие возможные сроки.

Пока город горняков накрыл мусорный коллапс. Гражданам предлагают справляться своими силами - доставлять отходы на муниципальные контейнерные площадки и ближайшие полигоны ТБО.

В КЭХ лишь извиняются за неудобства.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что за вывоз ТКО в Карелии будет отвечать новый регоператор - «КарелЭнергоХолдинг».