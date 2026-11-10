Осужденного за заказные убийства экс-депутата этапируют из Карелии

Криминальный авторитет Анатолий Быков сменит место отсидки

фото «Петрозаводск говорит»

Бывшего бизнесмена и депутата парламента Красноярского края этапируют из колонии в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Анатолия Быкова, предположительно, переводят в колонию в Хакасии. Мужчина был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства двух человек в 1994 году и подстрекательстве к убийствам еще по двум уголовным делам. Бывший бизнесмен отбывал наказание в исправительной колонии № 9 в Карелии, куда его перевели весной 2024 года.

По информации источника, в сентябре 2026 года в Хакасии был арестован Владимир Татаренков с сообщником. Татаренков был осужден в 2012 году и приговорен к 13,5 годам за организацию убийств двух человек, он вышел в 2020 году, а весной 2021-го дал показания по делу Быкова.

В настоящее время ему инкриминируют то, что в 1993 году он для укрепления авторитета среди лидеров и членов ОПГ решил убить двух. Его сообщниками стали трое. 27 октября 1993 года они расстреляли из автоматов автомобиль на трассе Саяногорск-Черемушки.