Более 70 машин столкнулись в Болгарии из-за тумана – есть погибшие

Больше десяти человек погибли в массовом ДТП на трассе «Фракия»

Фото: Стопкадр видео из соцсетей

По предварительным данным, 11 человек погибли и 48 пострадали в серии ДТП с участием более 70 автомобилей на болгарской автомагистрали «Фракия». Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на болгарское издание Vesti.

Авария произошла утром сегодня, 10 ноября, в районе Ямбола между развязками «Зимница» и «Кабиле». Там столкнулись более 70 легковых и грузовых автомобилей. Причиной, предварительно, стал густой туман, сильно ограничивший видимость.

В местных больницах находятся 19 пострадавших в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что в результате ДТП в некоторых машинах оказались зажаты люди. Чтобы их освободить, разрезали металл.

В стране отменили публичные мероприятия, в том числе заседание Совета министров. Для перевозки раненых направлен правительственный самолет. Кроме того, для ликвидации последствий массового происшествия прибыли более 20 военнослужащих.

Трасса закрыта в обоих направлениях.