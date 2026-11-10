Более 70 машин столкнулись в Болгарии из-за тумана – есть погибшие

По предварительным данным, 11 человек погибли и 48 пострадали в серии ДТП с участием более 70 автомобилей на болгарской автомагистрали «Фракия». Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на болгарское издание Vesti.
Авария произошла утром сегодня, 10 ноября, в районе Ямбола между развязками «Зимница» и «Кабиле». Там столкнулись более 70 легковых и грузовых автомобилей. Причиной, предварительно, стал густой туман, сильно ограничивший видимость.
В местных больницах находятся 19 пострадавших в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом состоянии.
Сообщается, что в результате ДТП в некоторых машинах оказались зажаты люди. Чтобы их освободить, разрезали металл.
В стране отменили публичные мероприятия, в том числе заседание Совета министров. Для перевозки раненых направлен правительственный самолет. Кроме того, для ликвидации последствий массового происшествия прибыли более 20 военнослужащих.
Трасса закрыта в обоих направлениях.