Программа «Время героев» стала доступна бойцам без высшего образования

В новый поток кадрового проекта теперь смогут войти участники боевых действий которые ранее не проходили по формальным критериям из-за отсутствия диплома

Фото: Пресс-служба программы «Время Героев»

В России по решению президента стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Время героев», сообщают ее организаторы.

Новый отбор заметно отличается от двух предыдущих, и главное отличие — именно в требованиях к образованию. О том, что такой шаг необходим, Владимир Путин говорил ранее.

На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе,

– отмечал президент.

Теперь претендовать на участие могут те, у кого есть среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Остальные условия прежние: российское гражданство, а также мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках СВО. Бойцам с дипломом вуза возможность попасть в программу сохранят — их ждут в последующих потоках.

Обучение продлится три года вместо стандартных четырех – этого удалось добиться за счет новых образовательных технологий и организационных решений. Первые полтора года – плотная теоретическая программа в Президентской академии, далее – очно-заочное обучение. Прошедшие обучение по итогу получат государственный диплом, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Заявки принимают до 25 января 2027 года на сайте времягероев.рф.

Кадровые проекты для участников СВО по поручению президента запускали и в регионах — по аналогии с федеральной программой. Так, в прошлом году стартовала «Герои Карелии», а этим летом её участники получили дипломы. Выпускники уже занимают ответственные позиции, в том числе в органах власти республики.