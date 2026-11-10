В многодетной семье в Карелии родилась долгожданная дочка

Четыре сыночка и лапочка-дочка: в многодетной семье из поселка Поросозеро родился пятый ребенок

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У многодетных родителей из Поросозера родился пятый ребенок. Девочку назвали Лидией. У малышки подрастают четверо братьев.

Леонид и Анна Карзины направили заявление о регистрации долгожданной дочери через суперсервис «Рождение ребенка», который функционирует на портале Госуслуг. 9 ноября в межрайонном отделе ЗАГС №2 в Суоярви многодетным родителям вручили свидетельство о рождении пятого ребенка.

Глава семейства работает дробильщиком в горнодобывающей компании, любит рыбалку, но из-за вахтового метода работы времени на нее практически не остается, так как в дни отдыха он занимается благоустройством дома. Мама работает на почте и в свободное время вяжет половики, занимается дизайном дома. Женщина открыла для себя новое увлечение, которое помогает ей отдыхать – создание картин по номерам. Но главное в ее жизни – это воспитание детей и создание уюта в доме.

Старший сын в семье поступил в медицинский колледж и хочет стать судмедэкспертом. 12-летнему мальчику нравится все, что связано с техникой. Трехлетний мальчик любит рисовать, младшему сыну в семье в декабре исполнится два года.

Специалист ЗАГСа поздравила с прибавлением в семье, вручила поздравительный адрес от руководства республики и пожелала здоровья, мира и благополучия, а также пригласила в 2027 году в торжественной обстановке отметить 20-ю годовщину со дня свадьбы.