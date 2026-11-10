В Карелии увековечили память ветерана транспортной полиции и бойца СВО

В Костомукше открыли мемориальную доску местному жителю Дмитрию Подсекину

Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Костомукше состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски ветерану Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте майору полиции в отставке Дмитрию Подсекину. Его жизнь оборвалась в зоне проведения специальной военной операции в феврале 2025 года.

Памятный знак установлен на фасаде здания линейного пункта полиции на станции Костомукша, где Дмитрий Подсекин служил перед выходом на пенсию, уточнили в паблике управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Наш земляк начал службу в органах внутренних дел Карелии в 1997 году – был водителем в патрульно-постовой службе. Затем 16 лет работал на оперативных должностях в республиканском МВД. Позже стал начальником линейного пункта полиции в Костомукше. Общий стаж службы в органах составил более 27 лет. За это время он был награжден нагрудными знаками «За службу России», «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», «Отличник милиции», знаками «За отличие в службе» I и II степени, дважды досрочно получал очередные специальные звания.

В октябре 2023 года Дмитрий Подсекин вышел на заслуженный отдых, подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО.

Военнослужащий был трижды ранен, но каждый раз возвращался в строй. За успешное выполнение боевых задач был награжден медалями «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и медалью Жукова. Посмертно удостоен Ордена Мужества.