Дело о гибели карельского туриста в Дагестане передали в суд

Владельца гостевых домов будут судить за гибель путешественника

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Жителя Дагестана будут судить после гибели туриста из Карелии минувшим летом.

Гунибская межрайонная прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. В гибели туриста обвиняют уроженца села Чалда, который сдавал гостевые дома путешественникам.

Домики находились рядом с обрывом высотой более трех метров. Как выяснило следствие, близлежащая территория не была оборудована защитными сооружениями и необходимым освещением.

В конце июля один из отдыхающих сорвался с обрыва. Пострадавшего карельского туриста довезли до больницы, но травмы оказались слишком тяжелыми, он умер.