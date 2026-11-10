Легковушка подрезала маршрутку в Петрозаводске – пострадала женщина

Водитель автобуса дал по тормозам – пенсионерка упала в салоне

Фото: Стопкадр видео компании «Ситилинк»

Запись камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк» проливает свет на обстоятельства дорожной аварии в карельской столице, когда в салоне отъезжавшего от остановки автобуса упала пассажирка.

Напомним, 7 ноября в Петрозаводске 68-летняя женщина пострадала в маршрутке № 19 около остановки общественного транспорта на улице Зайцева. Пассажирка упала и получила травмы.

Момент аварии попал на видеозапись камеры уличного наблюдения компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

Судя по видео, пассажирский автобус отъезжал от остановки в районе пересечения улиц Зайцева и Григорьева, включив поворотник перед маневром. В это же время водитель легкового автомобиля, ехавший в попутном направлении слева от автобуса, повернул направо прямо перед автобусом. Из-за этого маневра легковушки водитель автобуса экстренно затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем. Видимо, в этот момент женщина-пассажир и упала в автобусе.