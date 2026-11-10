Парфенчиков направил законопроект о запрете вейпов в парламент Карелии

В случае поддержки инициативы депутатами, запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков направил в Законодательное Собрание республики законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина.

Право на введение такого запрета регионам предоставлено федеральным законом — и Карелия намерена им воспользоваться. Документ подготовлен Министерством промышленности и торговли РК по поручению главы региона. Перед внесением законопроект прошёл оценку регулирующего воздействия и был согласован с Минюстом, Минздравом и Минфином. Также проведены публичные консультации на экспертном совете и организован круглый стол.

Рассмотрение инициативы запланировано на ближайшие дни: 11 ноября проект изучит комитет по экономической политике, бюджету и налогам, а 12 ноября вопрос вынесут на голосование в ходе сессии парламента.

В случае поддержки законопроекта запрет вступит в силу с 1 марта 2027 года. Отсрочка необходима для адаптации бизнеса и подготовки контролирующих органов.

По словам Артура Парфенчикова, главная цель инициативы — защита общественного здоровья, прежде всего подрастающего поколения. Глава республики подчеркнул, что вейпы прочно вошли в молодёжную культуру, а их мнимая безопасность создаёт опасные заблуждения — на этом фоне необходимы системные меры реагирования.