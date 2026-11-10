Погода неприятно удивит жителей Карелии 11 ноября

В среду в центральных и южных районах Карелии ожидаются дождь и мокрый снег

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в среду, 11 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно, на севере с прояснениями. По центральным и южным районам ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере — без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, на севере — западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью составит -2,+3°С, на севере до -7°С, днём -1,+4°С, на севере до -4°С.

В Петрозаводске будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.