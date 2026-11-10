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13 ноября 2026
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Общество

Популярное место прогулок в центре Петрозаводска приводят в порядок

Начался ремонт тротуара на Большой Петропавловской улице в Петрозаводске
ремонт тротуара
Фото со страницы Инны Колыхматовой в соцсети

В Петрозаводске подрядчик приступил к ремонту последнего в этом году тротуара в городе. Так, в карельской столице начали ремонт тротуара на Большой Петропавловской улице. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.

Напомним, Большая Петропавловская улица находится в центральной части Петрозаводска и проходит от набережной до площади Кирова. 

Как уточнила мэр карельской столицы, это последний объект в рамках программы «Петрозаводск пешеходный» в этом году. Рабочие уже сняли бортовой камень и старый асфальт.

После завершения ремонта власти города обсудят, какие объекты будут отремонтированы в следующем году.

Ранее сообщалось о том карельская столица избавляется от руин. В Петрозаводске снесли очередную заброшку – аварийный расселенный дом в Первомайском районе города. 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В Карелии увековечили память ветерана транспортной полиции и бойца СВО

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