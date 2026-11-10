Инклюзивный театр с большим трудом добился сцены в Петрозаводске

В это непростое дело вмешался Виктор Россыпнов и помог

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Актеры с ментальной инвалидностью сыграли главные роли в спектакле по мотивам «Калевалы» на сцене Театра кукол Карелии. Руководитель центра «Преодоление» собирался уже закрывать проект, потому что им не давали сцену в Петрозаводске. Об этом узнал Виктор Россыпнов, вице-премьер правительства Карелии и помог особенным артистам. И, кстати, сам пришел на спектакль вместе с супругой.

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Постановку «Чудесное Сампо» (6+) сыграли последний раз. Зал был полон, билеты разлетелись за час после начала регистрации.

Артистам с ментальными особенностями помогают волонтеры и музыканты. Иван Галочкин рассказал, что они уже начали репетировать новый новогодний спектакль, в котором и ему досталась главная роль.Напомним, прошлой осенью на премьере в Кондопоге этот спектакль собрал порядка 300 зрителей. Образ мельницы «Сампо» стал олицетворением карельской культуры, способной менять жизнь к лучшему и интегрировать в общество людей с ментальной инвалидностью.

Подробности в нашем сюжете.