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13 ноября 2026
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Экономика

Новый завод заработает в Карелии

В Сегежском округе запустят производство бетона
стена бетон
изображение сгенерировано Алисой AI

Инвестор вложил 3,120 млн рублей в создание бетонного завода в Сегежском округе. Предприятие, которое будет обеспечивать продукцией Кемь и Беломорск, готовится к запуску. Выпуск продукции намечен на четвертый квартал 2026 года.

Предприятие будет выпускать линейку бетонных смесей для разных задач - от частного строительства до крупных объектов, рассказали в Корпорации развития Карелии.

грузовик, счетчик

 

Преимуществом предприятия является логистика, оно расположено в непосредственной близости от основных потребителей, в частности, от Кеми и Беломорска, что позволяет сократить время и стоимость доставки.

Оперативность доставки является ключевым фактором качества, так как бетон «живет» ограниченное время с момента замеса. На заводе есть и свой автобетоносмеситель.

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