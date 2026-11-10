Родители особенных детей выступили против реорганизации сада в Сегеже

«Наших детей хотят лишить права на будущее»: в карельском городе родители встали на защиту детского сада

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Родители особенных детей требуют остановить оптимизацию детского садика № 4 в Сегеже. По их словам, власти приняли решение реорганизовать единственное в городе дошкольное учреждение для особенных детей. Они опасаются, что специалистов сократят, а учреждение по-тихому закроют, так как понимают, что на языке чиновников «реорганизация» почти всегда означает оптимизацию. Об этом сообщается в группе дошкольного учреждения.

По словам родителей, сад – это место, где не просто присматривают за малышами с особенностями, но место, где создано все для развития, реабилитации и социализации детей, которым нужен особый подход.

Квалифицированные специалисты, в частности, дефектологи, логопеды, психологи, годами нарабатывали опыт работы с особенными детьми. Родители считают, что в садике № 4 создана специализированная развивающая среда и программы, которых нет и не будет в обычных комбинированных садах. В этом садике дети не чувствуют себя чужими.

«Если эту «реорганизацию» не остановить, специализированные группы просто растворят в общей массе, уникальный коллектив педагогов будет потерян, а наши дети останутся без необходимой помощи. Обычные сады не готовы к такой нагрузке и специфике. Наших детей хотят лишить права на будущее, прикрываясь красивым словом «оптимизация»!»

- пишут в сообществе детского сада № 4.

12 ноября должно состояться собрание с родителями воспитанников садика.