Медведь напал на охотника в регионе России, мужчина не выжил

Встреча с хищником закончилась фатально для охотника в Кировской области

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В Кировской области зафиксировано первое смертельное нападение бурого медведя на человека. «Косолапый» атаковал охотника возле своей берлоги, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, происшествие случилось 7 ноября, когда мужчина отправился на охоту за лосем. Будущая жертва хищника оказалась слишком близко к берлоге, где и случилась фатальная встреча. От полученных травм мужчина скончался.

По данным источника, в мае этого года медведь напал в регионе на человека, тот получил травму ноги.

По информации других источников, этот случай стал 33-м смертельным нападением бурого медведя на человека в России с весны 2026 года.

Ранее в Карелии были зафиксированы десятки случаев выходов хищников к людям.