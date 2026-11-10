В Минэкономразвития обсудили ограничения на продажу табака и вейпов

Проект Закона, инициированного Главой Карелии, согласован экспертным советом

Фото: Пресс-служба Правительства РК

9 ноября в Минэкономразвития республики прошли дополнительные публичные консультации по инициированному Главой региона Артуром Парфенчиковым законопроекту, который вводит ограничения на места продажи табачной и никотинсодержащей продукции, а также запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года.

В Министерстве экономического развития Республики Карелия продолжает работу экспертный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе. В рамках заседания совета прошли дополнительные публичные консультации по проекту Закона, который устанавливает ограничения в отношении мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции на территории республики и вводит запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них (вейпов) с 1 марта 2027 года.

Законопроект направлен на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Вместе с профилактической работой он будет способствовать сохранению здоровья и снижению заболеваемости населения республики в целом, в том числе детей.

В ходе заседания разработчик законопроекта — Министерство промышленности и торговли Республики Карелия — представил пояснения и комментарии по предложениям и замечаниям, поступившим в рамках общественного обсуждения. По результатам обсуждения с участием депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия законопроект согласован экспертным советом.

Проведение публичного обсуждения и дополнительных общественных консультаций по проектам нормативных правовых актов и действующим актам — один из важных элементов регуляторной политики. Участие широкого круга лиц в процедуре оценки регулирующего воздействия позволяет сделать процесс нормотворчества прозрачным и доступным.